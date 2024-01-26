Происшествия 26 января 2024, 10:20 Спасшийся из горящей квартиры саратовец погиб при новом пожаре пресс-служба СУ СК по Саратовской области

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Пятидесятилетний житель Саратова погиб при пожаре через три дня после того, как ему удалось спастись из загоревшейся квартиры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар в девятиэтажке на улице Барнаульской случился около 04:00 по московскому времени. Предварительно, причиной возгорания в квартире на четвертом этаже стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пламя распространилось на один квадратный метр. Ранее, 23 января, в той же квартире загорелся матрас на той же площади. Жилец успел эвакуироваться.

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В пресс-службе СУ СК по Саратовской области добавили, что о задымлении квартиры 26 января спасателям рассказали соседи. После тушения огня на месте пожара нашли тело мужчины. Сотрудник СК осмотрел место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти саратовца поможет определить судебно-медицинское исследование.