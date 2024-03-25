Происшествия 25 марта 2024, 18:54 Спасшие людей в Crocus City Hall подростки рассказали о мыслях в первые минуты теракта Спасшие сотню людей из Crocus City Hall подростки сначала не поверили в теракт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подростки Влад и Роман, спасшие около сотни людей в Crocus City Hall, сначала не поверили, что происходит теракт, но тут же сорентировались, ведь незадолго до этого в здании проходил антитеррористический инструктаж. Об этом они рассказали РИА «Новости».

«В 7-8-х числах марта у нас проводили инструктажи по поводу этой темы, что возможны теракты. Нам рассказывали, как действовать и эвакуировать людей», — отметили юноши.

Реклама

По словам подростков, они пришли на смену в 17:45. Когда раздались выстрелы, сначала подумали, что кто-то начал взрывать петарды.

«Потом, когда услышали уже автоматную очередь, поняли, что идет теракт. После этого сообщили людям, чтобы следовали за нами, и мы стали эвакуировать их на минус первый этаж к выходам», — рассказали они.

Собеседники агентства отметили, что думали только о том, чтобы сначала спасти людей, а потом — свои жизни.

В понедельника, 25 марта, в школе № 19 в Красногорске провели торжественную линейку, на которой благодарственными письмами наградили проявивших героизм при спасении людей в Crocus City Hall Ислама Халилова и Артема Донскова.