Происшествия 03 декабря 2023, 18:37 Спасли четверых. Горящую высотку в центре Москвы потушили МЧС: в Таганском районе Москвы потушили пожар в многоэтажке

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Пожарные ликвидировали огонь в московской многоэтажке в Центральном административном округе, сообщила пресс-служба МЧС России. Из полыхающей квартиры спасли трех человек, в том числе двух детей, а еще одного жильца вытащили из квартиры этажом выше. Троих передали врачам.

Огонь распространился на 25 квадратных метров. МЧС поделилось кадрами пожара.

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Источник «360» ранее уточнил, что возгорание произошло в Таганском районе на улице Библиотечной, загорелась квартира на 10-м этаже. Очевидцы заметили двух детей в окне горящей квартиры — те сообщили, что взрослых нет дома. На балконе 10-го этажа стоял пожилой мужчина, ему было трудно дышать. Этажом выше также люди просили о помощи. Из многоэтажки эвакуировали 30 человек.

Накануне на юго-востоке Москвы из горящей квартиры также спасли двух детей. Пожар произошел в 17-этажном жилом доме.