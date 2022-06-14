Спасла лейка. Жительнице Приморья удалось спасти ребенка от нападения медведя

Жительница Приморского края Елена Косач спасла свою семью от нападения медведя с помощью лейки. Дочь героини — Ксения — в интервью «360» рассказала о произошедшем.

Семья Елены живет в поселке Яковлевка. Медведь напал на женщину прямо на участке. В момент атаки хищника жительница Приморского края работала на участке — она поливала растения. От дикого зверя ей удалось отбиться при помощи лейки.

«Она находилась в рассаднике, в котором поливала. То есть у нее в руках была лейка. Вот ей она и отбивалась от медведя. Потому что он уже непосредственно навалился на ребенка», — сказала Ксения.

По ее словам, кроме ее мамы на участке находились племянница и сестра с грудным ребенком. Ксения отметила, что их участок огорожен высоким забором, однако он не стал препятствием для медведя. Первой животное заметила племянница.

«Когда девочка увидела медведя, она начала от него убегать. Медведь накинулся на девочку, начал ее рвать, нанес ей раны. Рядом была моя мама, Елена Геннадьевна. Она начала отбиваться от медведя, отбивать у него девочку. Медведь на нее перекинулся в этот момент. Она уже схватила ребенка и побежала в дом, окликнув мою сестру, которая еще находилась на участке», — описала момент нападения Ксения.

По словам Ксении, ее маме оказали медицинскую помощь, и сейчас она долечивается дома.

«На сегодняшний день она проходит лечение на дому. Чувствует себя достаточно неплохо. Но пережитый стресс дает о себе знать», — сказала дочка героини.

Племянницу Ксении оставили в больнице. Сейчас она идет на поправку.

После нападения на семью Елены медведь сбежал. Позднее его видели в окрестностях Яковлевки. По данным журналистов РИА «Новости», это был молодой гималайский медведь.