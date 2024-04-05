Происшествия 05 апреля 2024, 08:16 «Спасибо всем вам». Глава Мурманской области очнулся после операции и обратился к жителям Глава Мурманской области Чибис записал обращение к жителям из больницы

Читать 360tv в

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, накануне попавший в реанимацию из-за ножевого ранения, пришел в себя после операции и записал обращение из больничной палаты с благодарностью врачам и жителям региона. Видео появилось в его Telegram-канале.

«Дорогие друзья! Пришел в себя после операции. Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам — за то, что переживаете и поддерживаете», — произнес Чибис.

Реклама

Он пообещал, что дальше «все будет хорошо» — он станет восстанавливаться после ранения, «и дальше — в бой, только вперед». Буквально за две минуты под обращением появилось 50 комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления мурманскому губернатору.

Нападение на главу региона произошло 4 апреля. Злоумышленника задержали. Он заявил, что ранить Андрея Чибиса приказал «внутренний голос». Состояние пострадавшего оценивали как тяжелое. Его прооперировали и оставили в реанимации.