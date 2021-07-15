Спасенные в Финском заливе подростки из яхт-клуба не пострадали

Дети, которых спасли сотрудники МЧС в акватории Финского залива, не пострадали. Как сообщили ТАСС в региональном ведомстве, восьмерых подростков успешно сняли с унесенных ветром парусников и доставили на берег.

О том, что в акватории Невской губы четыре парусника уносит в Финский залив, сообщили в МЧС очевидцы. Яхты находились в районе клуба «Балтиец». Спасатели оперативно прибыли на место и сняли с плавсредств восьмерых подростков. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственные органы начали проверку оказания услуг по парусному спорту, которое не отвечало требованиям безопасности. Как сообщили в Северо-западном следственном управлении на транспорте СК РФ, дети находились на яхтах, когда погодные условия в Петербурге стали ухудшаться. Из-за сильного ветра подростков унесло примерно на 300 метров от берега. Следователям предстоит установить причины инцидента.

15 июля в Москве также резко ухудшилась погода. В город пришла гроза, но на температуру воздуха дождь повлиял совсем не сильно — в столице по-прежнему стоит гроза.