Спасенные моряки с «Онеги» рассказали о судьбе одного из товарищей

Отмечается, что спасенные члены экипажа в момент ЧП успели надеть гидрокостюмы. Они до последнего держали за руки своего товарища, который оказался рядом.

Моряки не знали, жив он или мертв, поскольку мужчина находился в бессознательном состоянии. Из-за холода и потери сил им не удалось удержать товарища при попытке подъема на спасательное судно. Он выскользнул из их рук и утонул.