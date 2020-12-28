28 декабря 2020, 21:00
Спасенные моряки с «Онеги» рассказали о судьбе одного из товарищей
В Баренцевом море затонул траулер «Онега». Из 19 человек, находившихся на борту, двоим удалось выжить. Они рассказали о судьбе одного из товарищей, передает РИА ФАН.
Отмечается, что спасенные члены экипажа в момент ЧП успели надеть гидрокостюмы. Они до последнего держали за руки своего товарища, который оказался рядом.
Моряки не знали, жив он или мертв, поскольку мужчина находился в бессознательном состоянии. Из-за холода и потери сил им не удалось удержать товарища при попытке подъема на спасательное судно. Он выскользнул из их рук и утонул.