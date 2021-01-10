10 января 2021, 08:37
Спасенного после схода лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
Подростка, который пострадал при сходе лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он по-прежнему находится в тяжелом состоянии, но может дышать сам. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минздраве региона.
«Мальчик еще в реанимации и стабильно тяжелый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно», — приводит агентство слова собеседницы.
Лавина сошла на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском вечером 8 января. Под завалами оказались несколько построек с людьми. Во время поисково-спасательной операции из-под снежных завалов достали подростка с переломами и обморожением и три тела: 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и их полуторагодовалого сына.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сотрудники прокуратуры начали проверять все обстоятельства ЧП.