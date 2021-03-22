Спасение сноубордистки из снежной ловушки в горах Сочи сняли на видео

Сноубордистка Ольга Крылова провалилась в глубокий сугроб при спуске со склона на горнолыжном курорте «Роза Хутор». В результате из снежной ловушки глубиной 2,5 метра ее доставал муж вместе с другими спортсменами. Видео спасения опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, что девушка находится на глубине снежной ямы. Ей протягивают щуп, который до нее даже не дотягивается.

В беседе с РИА «Новости» Ольга рассказала, что во время спуска она сошла с оборудованной трассы в сторону, так как ей не хватило скорости.

«Я съехала к следам, которые ведут из ручья также на выезд к трассе и там закопалась. Мне пришлось отстегнуть сноуборд… Я сразу провалилась по пояс. Дальше, как только я попыталась выбраться, начала сильно уходить под снег. Появился дикий страх и паника, потому что было непонятно, насколько глубоко там возможно провалиться», — поделилась она.

По ее словам, муж и друг семьи быстро среагировали на случившееся и вытащили ее из снежного плена. Никаких повреждений в результате происшествия спортсменка не получила. Только промочила ноги.

Она дала совет всем любителям горнолыжных спусков не сходить с трассы без присутствия гидов, которые знают местность. Также с собой нужно носить лавинное оборудование.