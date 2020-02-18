Спасение провалившихся под лед лошадей в Башкирии попало на видео

По данным издания, на помощь лошадям пришли сельчане и фермеры, которые пригнали трактор. Один из местных конезаводчиков рассказал, что табун постоянно заходил на лед, поскольку его толщина в это время достигала до 50 сантиметров. Однако на этот раз лед проломился, и животные оказались под водой. Их всех удалось спасти.