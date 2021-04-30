Спасавшуюся от пожара девочку сняли с 17-го этажа в Екатеринбурге. Видео

Девочка в Екатеринбурге была вынуждена вылезти на карниз на 17-м этаже, чтобы спастись от пожара. Сотрудники МЧС сняли ее оттуда и отдали в руки медиков.

Сообщение о пожаре в доме на улице Колмогорова поступила в дежурную часть в 10:52 (08:52 по московскому времени). Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Свердловской области.

Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут после вызова. Они поднялись на 17-й этаж, где уже было очень сильное задымление.

«Чтобы попасть в квартиру, им пришлось использовать специнструмент. После того, как они в квартиру проникли, девочку с карниза сняли, при помощи маски-самоспасателя вывели ее на улицу и передали бригаде медиков», — рассказал собеседник агентства.

Девочка не пострадала. Уточняется, что до прибытия МЧС из дома сами эвакуировались 40 человек. Из них шестеро — дети.

Огонь распространился в квартире на площади 10 квадратных метров. Горели личные вещи. Открытое пламя удалось потушить в течение 20 минут. В тушении участвовали 31 человек и девять единиц пожарной техники. Причину случившегося выясняют.