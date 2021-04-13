Спасавшаяся от насильников девушка выпрыгнула из окна третьего этажа в Барнауле

Молодая жительница Барнаула выпрыгнула из окна квартиры, где ее силой удерживали двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Девушку поймали сотрудники транспортной полиции. Их вызвали на место ЧП местные жители, услышав крики о помощи. Пострадавшая была госпитализирована. По предварительным данным, у нее диагностировали перелом ноги.

Видео спасения уже появилось в Сети. На опубликованных кадрах можно видеть, как полицейские уговаривают девушку не прыгать, но она прыгает с карниза вниз. После падения девушка находится в сознании.

«А с ногами все будет нормально?» — дрожащим голосом спрашивает она у полицейского.

Тот уверяет, что все будет в порядке.

В квартире, откуда выпрыгнула 18-летняя девушка, были задержаны 37-летний и 26-летний мужчины, а также их 19-летняя приятельница. Им предъявлены обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору». Сейчас все трое находятся под стражей.

Следователи полагают, что обвиняемая решила проучить пострадавшую. Для этого она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. После этого 8 апреля злоумышленница обманом заманила свою жертву в гости. На протяжении нескольких дней 18-летнюю девушку избивали и насиловали.