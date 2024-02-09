Происшествия 09 февраля 2024, 19:26 Спасавшая собаку студентка погибла под колесами электрички в Москве МК: студентка погибла под поездом в Москве, спасая свою собаку РИА «Новости»

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На станции «Ростокино» в Москве 23-летняя студентка железнодорожного института попала под колеса электрички. От полученных травм она скончалась на месте, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, девушка и ее супруг гуляли с собакой возле железнодорожных путей на станции «Ростокино».

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В один момент пес, сорвавшись с поводка, помчался прямиком на рельсы. Хозяйка кинулась его спасать и попала под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.

МК уточнил, что студентка приехала в столицу из Омска. До этого она обучалась в академии МВД. Ее муж служит в правоохранительных органах. В Москве ее зачислили в институт инженеров транспорта.

Молодоженов хорошо знали в их родном городе. Они забирали с улиц бездомных собак и выхаживали. Видео о том, как они приютили брошенного далматинца, стало в Сети популярным.

Похожий случай произошел в конце января прошлого года. Мужчина погиб под колесами электропоезда на станции «Ростокино» в Москве.