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    08 апреля 2022, 14:55

    Спасательный вертолет потерпел крушение в Южной Корее, на борту были два человека

    Полина Гребенщикова

    Спасательный вертолет Sikorsky S-92 потерпел крушение в Южной Корее. На борту были два человека, написало ИА Nation News со ссылкой на Yonhap.

    Один из пилотов погиб, другой пропал без вести и пока не найден. Причины крушения вертолета пока не названы.

    Вертолет принадлежал южнокорейской береговой охране. Он вылетел на помощь тонущему судну у берегов Тайваня. Корабль затонул в 370 километрах к юго-западу от острова Марадо на юге страны.