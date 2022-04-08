Спасательный вертолет потерпел крушение в Южной Корее, на борту были два человека

Спасательный вертолет Sikorsky S-92 потерпел крушение в Южной Корее. На борту были два человека, написало ИА Nation News со ссылкой на Yonhap.

Один из пилотов погиб, другой пропал без вести и пока не найден. Причины крушения вертолета пока не названы.

Вертолет принадлежал южнокорейской береговой охране. Он вылетел на помощь тонущему судну у берегов Тайваня. Корабль затонул в 370 километрах к юго-западу от острова Марадо на юге страны.