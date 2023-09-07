Эксклюзив 07 сентября 2023, 15:28 Спасательная операция с катером россиян у берегов Австралии попала на видео «360» показал кадры спасения россиян в Тихом океане после нападения акулы

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Россияне чудом остались живы после того, как их катамаран начал тонуть из-за нападения акулы в Тихом океане недалеко от Австралии. В распоряжении «360» оказались кадры с места ЧП.

«Весь день пытаемся понять, сможем ли отремонтировать катамаран после нападения кухекатора ночного вчера», — заявил один из участников экспедиции днем перед спасением.

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По его словам, само нападение случилось 3 сентября около 22:00. После атаки акулы скорость судна упала.

«Ночь перекантовались, перетерпели. Со скоростью два узла даже двигались в нужном направлении. Сегодня пытались дыру залатать — убили часа четыре на это. Потом был запасной дутик — его удалось засунуть, надуть, но он быстро прохудился», — добавил путешественник.

Также он рассказал о других попытках спасти катамаран. Однако с приближением ночи у мореплавателей не осталось вариантов.

Россияне совершали кругосветную экспедицию в рамках международного проекта томского отделения Русского географического общества. Помощь им оказало Австралийское управление безопасности. Помимо двух жителей России, на тонущем катамаране находился француз.