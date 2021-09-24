Спасательная операция на Эльбрусе завершена. Видео

Со склона Эльбруса спасатели спустили восемь участников туристической группы, ранее запросивших помощь. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Оно относительно удовлетворительное.

Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

«У одного перелом голени, отправили в Республиканскую больницу, остальным тоже оказывается помощь. По показаниям будут госпитализировать в зависимости от состояния», — сказал он.

Источник видео: Эльбрусский ВПСО МЧС России.

Калибатов предположил, что всех туристов доставят доставлять в республиканскую больницу в Нальчике.

«А там от состояния определять тактику — кого-то госпитализировать, кого-то отправлять на амбулаторное. У тех, что спустили, угрозы жизни нет ни у кого. Сейчас спускают более тяжелых», — добавил он.

Поисково-спасательные работы по спасению альпинистов на Эльбрусе завершены, уточнили в МЧС.

Ранее республиканский МЧС сообщил, что спасатели нашли на Эльбрусе 16 человек. Три человека погибли.