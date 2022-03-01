Спасателям удалось потушить горящую комнату в Петербурге

Пожар случился в доме № 6, корпус 1, на улице Морской Пехоты в Кировском районе Петербурга. Информация о возгорании поступила 1 марта около четырех утра. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Всего огонь охватил площадь в два квадратных метра. В тушении пожара были задействованы 15 спасателей и три автомобиля спецтехники. На тушение пожара понадобилось около получаса. Инфорамции о пострадавших не поступало. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.