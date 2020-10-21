Спасателям удалось достать фрагменты вертолета главы вотчины Деда Мороза

Спасательные работы на месте упавшего вертолета в реку рядом с деревней Бобровское продолжаются, и сегодня специалистам удалось обнаружить фрагменты воздушного судна. Однако поиски осложняет плохая погода.

Известно, что на борту находились четверо человек, все они погибли, сообщает ТАСС.

«Специалисты обследуют место крушения вертолета, на данный момент удалось найти фрагменты, предположительно, воздушного судна. Водолазы работают на довольно большой глубине — более трех метров, вертолет полностью скрыло под водой вместе с лопастями», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

В ведомстве добавили, что в области периодически идет снег с дождем, что затрудняет поиски.

Также на месте крушения были найдены документы четырех погибших. Среди них гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев, совладелец компании «Аэросоюз», бухгалтер компании и пилот.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, передает RT.

Падение вертолета компании «Аэросоюз» произошло во вторник. Известно, что судно врезалось в электропровода и упало в реку. По версии заместителя гендиректора Андрея Геркулесова, полет совершался с целью протестировать летный маршрут до вотчины Деда Мороза, чтобы в будущем развивать это туристическое направление.