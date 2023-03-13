Происшествия 13 марта 2023, 18:41 Спасателям пришлось вызволять водителя из машины после ДТП в Сочи

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В Сочи произошла авария, в результате которой водитель оказался зажат в собственном автомобиле. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Авария произошла на трассе Джубга — Сочи. Житель Узбекистана за рулем Toyota RAV4 не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб.

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Прибывшие на место спасатели смогли вытащить зажатого мужчину из автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу.

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