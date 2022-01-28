Спасателям пришлось вызволять палец трехлетнего мальчика из конфетной упаковки

В Уфе понадобилась помощь спасателей, чтобы вызволить застрявший в конфетной упаковке палец трехлетнего мальчика.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию городского Управления гражданской защиты, трехлетний мальчик засунул свой палец в упаковку из-под сладкого драже, но вытащить его обратно у него не получилось даже при помощи бабушки.

Бабушка решила вызвать спасателей, которым, чтобы вызволить палец с помощью кусачек, понадобилась одна минута. После этого ребенка осмотрел врач-спасатель.