28 января 2022, 15:21
Спасателям пришлось вызволять палец трехлетнего мальчика из конфетной упаковки
В Уфе понадобилась помощь спасателей, чтобы вызволить застрявший в конфетной упаковке палец трехлетнего мальчика.
Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию городского Управления гражданской защиты, трехлетний мальчик засунул свой палец в упаковку из-под сладкого драже, но вытащить его обратно у него не получилось даже при помощи бабушки.
Бабушка решила вызвать спасателей, которым, чтобы вызволить палец с помощью кусачек, понадобилась одна минута. После этого ребенка осмотрел врач-спасатель.