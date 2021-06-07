Спасателям пришлось выручать туристов, уплывших на надувном матрасе в Оренбургской области

В Оренбургской области сотрудникам регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты пришлось спасать туристов, которых унесло на надувном матрасе на Ириклинское водохранилище.

Как сообщил сайт 56orb.ru, в службу спасения очевидцы сообщили о том, что молодая пара отдыхающих на Ириклинском водохранилище, отплыв от берега, не может вернуться обратно. Их уносит ветром вглубь большого водоема.

Спасатели нашли перепуганных туристов уже в полутора километрах от берега. Посадив их в лодку, они перевезли молодых людей на берег вместе с матрасом.