facebook_pixel
    07 июня 2021, 19:24

    Спасателям пришлось выручать туристов, уплывших на надувном матрасе в Оренбургской области

    Редакция сайта 360°

    В Оренбургской области сотрудникам регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты пришлось спасать туристов, которых унесло на надувном матрасе на Ириклинское водохранилище.

    Как сообщил сайт 56orb.ru, в службу спасения очевидцы сообщили о том, что молодая пара отдыхающих на Ириклинском водохранилище, отплыв от берега, не может вернуться обратно. Их уносит ветром вглубь большого водоема.

    Спасатели нашли перепуганных туристов уже в полутора километрах от берега. Посадив их в лодку, они перевезли молодых людей на берег вместе с матрасом.