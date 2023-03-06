Происшествия 06 марта 2023, 18:42 Спасателям пришлось вырезать из машины пострадавшего в ДТП водителя в Магнитогорске

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В Магнитогорске на трассе столкнулись лоб в лоб Lada Granta и ВАЗ-2115. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областную Поисково-спасательную службу.

Автомобили столкнулись, но оба водителя остались живы. Один из них смог самостоятельно выбраться из машины. А второго сильно зажало, поэтому ему потребовалась помощь спасателей.

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Обоих участников ДТП госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

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