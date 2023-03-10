Происшествия 10 марта 2023, 16:52 Спасателям пришлось доставать водителя из кабины КамАЗа после ДТП во Владимирской области

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В Гороховецком районе Владимирской области на федеральной трассе М-7 «Волга» произошло ДТП с участие КамАЗа. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок. Водитель оказался заблокирован внутри кабины, и его пришлось доставать спасателям. В результате аварии он почти не пострадал.

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