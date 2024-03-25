Происшествия 25 марта 2024, 18:23 Спасателям осталось разобрать менее 10% завалов в Crocus City Hall МЧС: спасатели разобрали 90% обрушившихся конструкций в Crocus City Hall

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Спасатели МЧС России разобрали 90% обрушившихся конструкций в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент специалистам осталось разобрать менее 10%. Балкон зрительного зала остался для них наиболее сложным участком.

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«Разбор металлических конструкций и последующий вывоз проводится при помощи строительного комплекса. Расчеты кинологов продолжают исследовать каждый метр», — заявили в МЧС.

Всего на месте аварийно-спасательных работ задействовали 30 единиц специальной техники и свыше 150 специалистов МЧС России.

Террористический акт в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Согласно последней официальной информации, погибли 137 человек.

Ранее стало известно, что для семей погибших и пострадавших при теракте удалось собрать свыше 360 миллионов рублей.