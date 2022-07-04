Спасатели завершили фазу активного поиска унесенных в море туристов в Сочи

В Сочи завершилась фаза активного поиска туристов, которых унесло в море. Теперь спасатели будут искать их на маломерных катерах и наземными группами вдоль берега, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

«Активная фаза поиска, когда задействованы максимальные силы для проведения поисково-спасательных работ, завершена», — заявил он.

Авиация МЧС России уже обследовала 287 квадратных километров акватории Черного моря, пешие группы обошли 114 километров от Туапсе до поселка Дагомыс, девять водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи обследовали девять тысяч квадратных метров дна Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже. Теперь в акватории туристов будут искать с маломерных и проходящих судов. Также задействуют наземные группы для работы вдоль берега.

Два легковых автомобиля с людьми 24 июня смыло потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря вблизи поселка Зубова Щель. Синоптики предупреждали о ливнях, грозе, граде, смерчах, подъеме уровня воды в реках и сильном ветре.