Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения дома в Орехово-Зуеве

Спасатели разобрали завалы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Обломки пока сложили во дворе пострадавшего дома.

Как сообщил корреспондент «360», на месте происшествия сейчас работают коммунальные службы. Дворники убирают пыль, оставшуюся после обрушения подъезда многоэтажки.

Газ взорвался в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Гагарина в Орехово-Зуеве днем 4 апреля. В результате ЧП обрушился подъезд дома. Три человека погибли, шестеро получили ранения. Трех человек отвезли в реанимацию. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на месте происшествия. Он заявил, что со всеми пострадавшими по вопросу компенсаций будут общаться индивидуально, и заверил, что без помощи никто не останется.

Из пятиэтажки эвакуировали около 200 человек. Их разместили в гостиницах города. Все обстоятельства ЧП изучают подмосковные прокуроры и следователи. Сейчас рассматривают все возможные версии случившегося — от неисправности бытовых приборов до неосторожного обращения с газом. 5 апреля подмосковные власти снова встретятся с потерявшими кров жителями дома.