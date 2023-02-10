Происшествия 10 февраля 2023, 06:41 Спасатели завершили разбор завалов в Новосибирске и подтвердили гибель 13 человек Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до 13 человек, завалы разобрали Пресс-служба МЧС

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Разбор завалов после взрыва газа, пожара и обрушения подъезда пятиэтажки в Новосибирске завершили. Спасатели насчитали 13 погибших, рассказал ТАСС.

«Число погибших выросло до 13», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

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Минздрав Новосибирской области ранее заявлял о 12 жертвах, в том числе двухлетнем ребенке и еще одном несовершеннолетнем, и 21 пострадавшем. Главное управление МЧС России по Новосибирской области объявило, что аварийно-спасательные работы на улице Линейная подошли к концу, но продолжила работу горячая линия по номеру: +7(383)239-99-99. В операции участвовали 358 человек, спасатели использовали тяжелую технику, беспилотники, специальное оборудование.

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Взрыв бытового газа произошел пятиэтажном доме на территории Заельцовского района 9 февраля, загорелась кровля и обрушился средний подъезд. В 08:50 (04:50 по московскому времени) пожар локализовали, через полчаса ликвидировали. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.