Происшествия 19 ноября 2022, 16:24 Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в доме на Сахалине Пресс-служба МЧС

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Спасатели закончили работ завалов на месте обрушения подъезда пятиэтажного дома в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Продолжается разбор подвала. Кроме того, уже определилось, какая компания будет проводить экспертизу пригодности здания для проживания. Специалисты детально осмотрят квартиры уже завтра, написал ТАСС.

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Последствия взрыва на Сахалине ликвидировали в общей сложности 80 человек и 20 спецмашин. В главном управлении МЧС по региону устроили оперативный штаб.

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В пятиэтажке в Тымовском произошел взрыв бытового газа. Погибли девять человек, есть пострадавшие, в том числе находящиеся в тяжелом состоянии.

По распоряжению властей региона каждой семье, потерявшей жилье, выплатят материальную помощь: жильцам пострадавших квартир — 30 тысяч рублей, а тем, чьи квартиры разрушены полностью, — по 500 тысяч. Попавшие в больницу получат 400 тысяч рублей, родные погибших — по миллиону.