Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в Нижегородской области

Расчистка завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области завершена. Об этом сообщил ТАСС.

Взрыв в трехэтажном кирпичном доме в селе Маргуша произошел вечером 19 апреля. После этого начался пожар. Он распространился на площади 1200 квадратных метров. Четыре квартиры частично обрушились. О полной ликвидации пожара МЧС объявил только утром 20 апреля.

Погиб ребенок, несколько человек пострадали. Среди раненых — брат и сестра. Девочке всего 2,5 месяца, старшему ребенку — девять лет. Они находятся в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Власти окажут материальную поддержку семье, потерявшей ребенка, в размере 200 тысяч рублей. Пострадавшие получат от 10 до 100 тысяч рублей.

Также госпитализированы две женщины и мужчина. Они получили травмы разной степени тяжести. Предварительная причина случившегося — утечка газа.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Два сотрудника эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы в здании в день взрыва, задержаны.