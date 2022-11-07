Спасатели завершили разбор конструкций рухнувшего балкона жилого дома в Сочи | 360°

Происшествия 07 ноября 2022, 16:46 Спасатели завершили разбор конструкций рухнувшего балкона жилого дома в Сочи Сотрудники службы спасения Сочи демонтировали конструкции упавшего балкона

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Спасатели завершили разбор конструкций, оставшихся после обрушения балкона в жилом доме в центре Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале службы спасения.

На месте происшествия спасатели совместно с сотрудниками Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России произвели разбор завалов и извлекли тела двух погибших.

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«Оставшиеся конструкции балкона для безопасности были демонтированы», — отметили в публикации.

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Следователи СКР продолжают устанавливать обстоятельства трагического инцидента. По данным следствия, вечером в воскресенье, 6 ноября, двое мужчин и женщина были в своей съемной квартире на пятом этаже. Когда они вышли на балкон, он обрушился. На месте от полученных травм скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, но врачам не удалось его спасти.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

В мэрии Сочи уточнили, что глава города Алексей Копайгородский поручил задействовать механизмы помощи родным граждан, погибших на улице Донской, 13. Сотрудники администрации Центрального района собирают информацию о находившихся в квартире людях, ведут поиск их родственников или знакомых. Известно, что собственница квартиры проживает за пределами Сочи.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех.