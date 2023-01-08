Происшествия 08 января 2023, 14:16 Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в Хасавюрте МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в Хасавюрте РИА «Новости»

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МЧС полностью завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Сейчас продолжается вывоз мусора и разбор конструкций, идет оценка ущерба пострадавшего дома.

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Всего из дома после взрыва газа эвакуировали 10 человек. Двух пострадавших доставили в центральную городскую больницу.

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Эвакуированные жильцы переехали к родственникам. Также к их услугам открыли пункт временного размещения в одной их гостиниц.

Всего к ликвидации последствий взрыва привлекли 10 единиц техники и 31 человека личного состава.

Взрыв газа произошел ночью 8 января, ударная волна разрушила три стены. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что пострадали беременная женщина и трехлетняя девочка. Сейчас им ничто не угрожает. Также глава региона пообещал, что власти окажут необходимую помощь эвакуированным жильцам.

Дагестанская прокуратура по факту взрыва газа начала проверку.