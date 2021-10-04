Спасатели завершили работы на месте крушения вертолета в Лыткарине

В Лыткарине завершились аварийно-спасательные работы на месте падения вертолета Robinson R-44. Об этом в понедельник сообщили на сайте подмосковного главка МЧС.

Спасатели приняли меры по ликвидации последствий падения летательного аппарата, потерпевшего крушение в городском округе Лыткарино накануне, 3 октября.

СМИ между тем раскрыли личности жертв. Погибшим пассажирам было 22 и 21 год. Вертолетом управлял пилот, который считался одним из лучших инструкторов аэроклуба.

«360» публиковал фото и видео с места происшествия.

По факту падения винтокрылой машины завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасного движения и эксплуатации воздушного судна. Расследование находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Катастрофа Robinson R-44 произошла в воскресенье вечером. Вертолет упал в лесополосе в районе населенного пункта ЗИЛ-городок. Сообщалось, что вертолет потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета. На борту находились три человека: пилот и двое пассажиров. Все погибли.