Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Сотрудники Амурского спасательного центра и специализированной пожарно-спасательной части ГУ управления МЧС России по Хабаровскому краю закончили работать на месте крушения самолета Ан-26 в Большехехцирском заповеднике. Они разобрали конструкции воздушного судна и распилили деревья. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального главка ведомства Екатерина Потворова.

«Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжает функционировать оперативный штаб. С обратившимися родственниками работают психологи МЧС России, оказывают необходимую психологическую помощь и информационную поддержку», — рассказала Потворова.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Самолет Ан-26 пропал с радаров во время технического полета 22 сентября. На борту находились шесть человек, все они погибли. Обломки воздушного судна и останки членов экипажа нашли на следующий день в районе горы Хребтовой.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что самолет, по предварительной версии, разбился из-за ошибки пилотирования, которую экипаж допустил на фоне высокой эмоциональной нагрузки и усталости.