Спасатели завершили поиски останков жертвы Олега Соколова
Как сообщило РИА «Новости», во время водолазных работ в первый их день были обнаружены ноги жертвы. Рядом с останками аспирантки Анастасии Ещенко были найдены останки другого неизвестного — по поводу этой находки правоохранители открыли отдельное разбирательство. На второй день поиски сместились ближе к Почтамтскому мосту.
Петербуржцы потребовали проверить СПбГУ после убийства аспиранткиПодробнее
Следователи возбудили уголовное дело после того, как из воды Мойки извлекли подвыпившего мужчину с рюкзаком. Купальщик оказался деканом СПбГУ Олегом Соколовым, наполеоноведом с мировым именем, кавалером ордена Почетного легиона и известным реконструктором, экспертом по войне 1812 года и периоду правления Наполеона. В его рюкзаке нашли отпиленные женские руки и пистолет.
Тело и голова убитой девушки были найдены в квартире Соколова. Считается, что он убил, а потом расчленил свою гражданскую жену, бывшую студентку Анастасию Ещенко. Части тела наполеоновед решил в несколько приемов сбросить в Мойку. Кстати, любимую он называл Жозефиной, а к себе требовал обращения «сир».
Соколов подписал явку с повинной. Меру пресечения ему изберет суд.