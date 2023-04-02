Происшествия 02 апреля 2023, 13:45 Спасатели завершили эвакуацию шахтеров из шахты «Обуховская» Глава Зверево Лотарев сообщил о завершении эвакуации шахтеров из шахты «Обуховская» РИА «Новости»

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Спасатели завершили эвакуацию шахтеров из шахты «Обуховская», расположенной недалеко от города Зверево в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Александр Лотарев.

«Уже эвакуировали из шахты 229 шахтеров. Пострадавших и погибших нет», — написал он.

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Лотарев уточнил, что вентиляционная система на объекте работает в реверсивном режиме.

Ранее областной главк МЧС сообщил, что в комплексе шахты на глубине 199 метров утром в воскресенье, 2 апреля, произошло задымление. Прибывшие на место спасатели сообщали, что открытого горения нет.

Губернатор региона Василий Голубев уточнял, что в шахте находились 229 работников. К ним на помощь отправили четыре единицы техники и 21 человека из состава подразделений горных спасателей.

Это второе ЧП на шахте в течение недели. В понедельник на ней из-за обрушения горной породы погиб обходчик, Следком по региону завел уголовное дело.