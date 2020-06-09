Спасатели взломали дверь в квартиру, чтобы медики приняли роды у женщины

Медики, приехавшие на вызов к женщине, у которой начались роды, не смогли попасть в квартиру, а будущая мать не могла самостоятельно дойти до нее, чтобы открыть. Врачи обратились за помощь к спасателям.

Прибывшие на Варшавскую спасатели вскрыли дверь. После этого медики попали в квартиру и приняли роды. Малыш родился здоровым.