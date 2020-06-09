09 июня 2020, 13:18
Спасатели взломали дверь в квартиру, чтобы медики приняли роды у женщины
В Санкт-Петербурге на Варшавской улице в одной из квартир у женщины неожиданно начались роды. Она вызвала врачей, но не смогла открыть им дверь самостоятельно. Пришлось звать на помощь спасателей. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Медики, приехавшие на вызов к женщине, у которой начались роды, не смогли попасть в квартиру, а будущая мать не могла самостоятельно дойти до нее, чтобы открыть. Врачи обратились за помощь к спасателям.
Прибывшие на Варшавскую спасатели вскрыли дверь. После этого медики попали в квартиру и приняли роды. Малыш родился здоровым.