Происшествия 09 июня 2023, 13:48 Спасатели вывезли из зоны наводнения в Херсонской области 5,8 тысячи жителей Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил об эвакуации 5,8 жителей из зоны затопления РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эвакуация жителей с затопленных территорий Херсонской области продолжилась, несмотря на регулярные обстрелы со стороны украинских боевиков. Общее число спасенных людей выросло до 5,8 тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что в числе эвакуированных 243 ребенка и 62 человека, которые не могут самостоятельно передвигаться

Реклама

«С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали более 5,8 тысячи человек, из них детей — 243, маломобильных граждан — 62», — написал Сальдо.

Глава региона добавил, что уровень воды в Алешках и Голой Пристани, а также в ближайших к ним населенных пунктов остается на максимальной отметке в 12 метров.

Сальдо пояснил, что это связано со сбросом воды через Днепропетровскую гидроэлектростанцию, которая находится под контролем Украины.

В Новой Каховке вода спала на 2,5 метра и остановилась на отметке в 9,5 метра.

Всего по региону затопило 22 273 дома в 17 населенных пунктах. По прогнозам, подъем уровня воды продолжится еще 10 дней.

Территорию Херсонской области затопило после разрушения верхней части плотины Каховской гидроэлектростанции после обстрела со стороны украинских боевиков. Огромные потоки воды сносили жилые дома.

По оценке властей региона, для ликвидации последствий понадобится до 1,5 миллиарда рублей. Это предварительная сумма, потому что основной ущерб подсчитают после полного схода воды.