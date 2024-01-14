14 января 2024, 15:44
Спасатели вывели жительницу Уфы из горящей бани
Пожарные МЧС вывели пожилую жительницу Уфы из горящей бани
В Уфе пожилую женщину спасли во время пожара в бане, сообщила пресс-служба МЧС России. В результате ЧП никто не пострадал.
Горение произошло в бане на площади 15 квадратных метров. Министерство опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как специалисты расчищают пространство от сгоревших конструкций бани и выводят пожилую женщину в противогазе на улицу.
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В МЧС отметили, что существовала угроза распространения огня на жилой дом и гараж. К работам привлекали 18 специалистов и семь единиц техники.
«Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить экспертам», — добавили представители службы.
Ранее в воскресенье, 14 января, сотрудники МЧС спасли пожилого жителя Хабаровского края, у которого случился инсульт в погребе. Пенсионера вытащили оттуда на носилках при помощи альпинистского снаряжения.
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