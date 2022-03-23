Спасатели вытащили водителя из поврежденной машины в Ленинградской области

Спасатели помогли выбраться из машины водителю, который попал в кювет под Тосно в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу.

Ситуация произошла на трассе Тосно —Шапки. Водитель иномарки Kia не справился с управлением. Из-за этого автомобиль попал в кювет. Мужчина не смог покинуть машину самостоятельно из-за механических повреждений.

Спасатели ПСО города Тосно помогли ему выбраться из авто. Водитель не получил травмы. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.