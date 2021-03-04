Спасатели вытащили рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

На Сахалине спасли 12 рыбаков, которые оказались оторванными от берега. Их могло унести в Охотское море.

«По состоянию на 15.30 (по местному времени) спасатели доставили на берег 12 рыбаков-любителей. Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова провели разведку ледового поля, рыбаков на льду не обнаружили», — сообщили в МЧС.

Утром 4 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что в 16 километрах от села Охотское Корсаковского района образовалась трещина на удалении 4-5 километров от берега. Ее ширина составила 12-15 метров. В результате отрезанными от берега оказались 12 рыбаков. В операции по их спасению участвовали 29 человек и 20 единиц техники.

В конце февраля в районе села Мальково Корсаковского района спасли 26 рыбаков, которые оказались оторванными от берега после появления во льду трещины. До этого 40 рыбаков едва не унесло в море на льдине. Льдина откололась из-за сильного волнения в Охотском море вблизи села Стародубское Долинского района. Во время спасательной операции утонул мотобайк, водителя успели вытащить из воды.