Происшествия 14 сентября 2023, 17:07 Спасатели вытащили охотника из болота в Алтайском крае МЧС рассказало о спасении охотника из болота в Алтайском крае

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В Алтайском крае отправившийся на охоту мужчина провалился в болото. Выбраться из трясины ему помогли спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Охотник угодил в болото близ озера Щекулдук, когда попытался забрать добытую дичь. Вовремя сориентировавшись, мужчина успел позвонить в МЧС.

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Спасатели 72-й пожарно-спасательной части Алтайского края сумели достать охотника из западни с помощью тридцатиметровой веревки.

«Когда я подстрелил пару уточек, решил достать. Пошел — и провалился в трясину. Другие люди охотились, но на помощь никто не приходил. Позвонил в 112. Благодаря этим ребятам я сейчас стою здесь на своих двух ногах, жив-здоров», — рассказал сам спасенный и поблагодарил работников экстренных служб.

Ранее на Камчатке спасатели МЧС обнаружили живыми двух пропавших туристов. Мужчины 70 и 72 лет девять дней не выходили на связь во время путешествия к вулканам. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.