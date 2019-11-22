  • Спасатели вытащили кота из реки Мойки в Петербурге

    22 ноября 2019, 17:55

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге местная служба спасения вытащила кота, который несколько дней провел в нише стены у реки Мойки. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, в минувший вторник несчастный кот выскочила из двора дома, перебежал дорогу и упал в реку. Ему удалось доплыть до стены и спрятаться в нише. Накануне он перелез в трубу, и у спасателей получилось приманить его кормом. В итоге кота благополучно вытащили и передали женщине, которая ухаживает за местными животными.