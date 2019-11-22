Спасатели вытащили кота из реки Мойки в Петербурге

По данным издания, в минувший вторник несчастный кот выскочила из двора дома, перебежал дорогу и упал в реку. Ему удалось доплыть до стены и спрятаться в нише. Накануне он перелез в трубу, и у спасателей получилось приманить его кормом. В итоге кота благополучно вытащили и передали женщине, которая ухаживает за местными животными.