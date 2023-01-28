28 января 2023, 12:51
Спасатели вытащили из вспыхнувшей квартиры в Орехово-Зуеве двух кошек
Огнеборцы «Мособлпожспаса» спасли двух кошек при тушении пожара в Орехово-Зуеве. Животные надышались угарным газом. Одного из питомцев пришлось реанимировать.
Инцидент произошел накануне. Огонь обнаружили в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Прибывшие на место спасатели начали эвакуировать жильцов верхних этажей. Во время разведки в загоревшейся квартире нашли питомцев.
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«Пожарные вынесли животных на свежий воздух. Одна из кошек быстро пришла в себя, а другую пришлось реанимировать с помощью легочного автомата дыхательного аппарата», — сообщил начальник части Евгений Кондрашов
После спасения животных передали хозяйке.
В тушении участвовали 19 спасателей на пяти спецмашинах. Обошлось без пострадавших.
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Пожары
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Орехово-Зуево
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