Происшествия 28 января 2023, 12:51 Спасатели вытащили из вспыхнувшей квартиры в Орехово-Зуеве двух кошек

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Огнеборцы «Мособлпожспаса» спасли двух кошек при тушении пожара в Орехово-Зуеве. Животные надышались угарным газом. Одного из питомцев пришлось реанимировать.

Инцидент произошел накануне. Огонь обнаружили в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Прибывшие на место спасатели начали эвакуировать жильцов верхних этажей. Во время разведки в загоревшейся квартире нашли питомцев.

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«Пожарные вынесли животных на свежий воздух. Одна из кошек быстро пришла в себя, а другую пришлось реанимировать с помощью легочного автомата дыхательного аппарата», — сообщил начальник части Евгений Кондрашов

После спасения животных передали хозяйке.

В тушении участвовали 19 спасателей на пяти спецмашинах. Обошлось без пострадавших.

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