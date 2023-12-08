Происшествия 08 декабря 2023, 17:01 Спасатели вытащили из воды рыбака на северо-западе Москвы Спасатели вытащили рыбака из водоема в районе Строгино в Москве Фото: пресс-служба ГКУ «МГПСС»

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Работники поисково-спасательной службы вытащили из воды рыбака, который провалился под лед в акватории Большого Строгинского затона в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «МГПСС».

Происшествие случилось в дневное время 8 декабря. Спасатели обнаружили человека в полынье в 150 метрах от берега и незамедлительно начали вызволять мужчину из воды. Для этого использовали судно на воздушной подушке, которое позволило быстро и безопасно добраться до пострадавшего.

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Рыбака перевезли на берег, где оказали первую помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи отвезли пострадавшего в больницу.

«Выходить на неокрепший лед водоемов опасно для жизни», — подчеркнули в спасательной службе.

Еще одному мужчине оказал помощь отряд «Мособлпожспас» на Иваньковском водохранилище. Его эвакуировали с острова с острой болью.