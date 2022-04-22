Спасатели вытащили из воды мужчину, который чуть не утонул в Ижевске

Мужчина упал с плотины в реку в Ижевске и чуть не утонул. Спасатели помогли ему выбраться из воды. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

На момент прибытия спасателей мужчина находился в воде по пояс и держался за кусты, чтобы его не унесло течение. Вылезти из воды сам он не мог, так как вокруг находились бетонные плиты.

«В тот момент мужчина уже не издавал ни звука, так как сильно замерз», — рассказали в пресс-службе.