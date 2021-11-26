Спасатели вытащили из шахты «Листвяжная» шесть тел погибших

По последним данным, из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области вытащили на поверхность шесть тел — трех горняков и трех спасателей. Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы региона «Цивилев. Live».

Двое из трех горняков уже опознаны, все имена погибших спасателей известны.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, врио руководителя МЧС Александр Чуприян, а также заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин и командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше встретились с родными погибших шахтеров.

Демешин рассказал, что по делу задержаны пять человек: директор шахты, его первый заместитель и начальник участка. Кроме того, задержаны люди, которые проводили проверку на шахте неделю назад.

Семьям погибших окажут всю необходимую помощь, в том числе с ними будут работать психологи МЧС. Известно, что семьи жертв трагедии получат по одному миллиону рублей.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Под землей находились 285 человек. Часть людей удалось эвакуировать. Однако 63 человека пострадали, 52 погибли. По факту случившегося открыто уголовное дело.