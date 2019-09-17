Спасатели вытащили из Москвы-реки двух нетрезвых мужчин

Парочка друзей весело проводила время ночь понедельника. В какой-то момент мужчины оказались в Москве-реке. На помощь к ним прибыли спасатели.

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Сообщение о находящихся в воде людей у Новоспасского моста поступила в дежурную часть ГУ МЧС РФ по Москве 17 сентября в 02:11. На место отправились пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» Московской городской поисково-спасательной службы нашли в 30 метрах от берега двух мужчин. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства. Спасенных осмотрели медики. Врачи оказали мужчинам первую помощь.

Прошедшей ночью в российской столице температура воздуха составляла +9 градусов. При этом вода в Москве-реке была не сильно теплее — около +15 градусов.

МЧС напомнило, что нужно быть бдительным, находясь у водных объектов. Экстренные службы не рекомендует заходить в воду после употребления алкоголя. Также нельзя оставлять детей без присмотра.