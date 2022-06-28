Спасатели вытащили девушку, которую в Красноярском крае затянуло в шлюз дамбы

Девушку-подростка в Красноярском крае спас водолаз после того, как ее затянуло потоком воды в шлюз. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, ЧП произошло 27 июня в Минусинске. Девочка 15 лет гуляла у протока Енисея в районе дамбы. В какой-то момент она упала в воду. Течение реки затянуло ее внутрь водопропускного шлюза. Спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения и сотрудники МЧС выехали на место ЧП.

«Вместе с ребенком в шлюзе находился водолаз КГКУ „Спасатель“, сотрудники МЧС приняли меры по спасению ребенка. Девочке оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным краевой службы спасения, спасатели примерно три часа держали девочку за руку, чтобы ее не унесло течением. Об этом написал «Интерфакс».

Пресс-служба ГУ МВД по региону уточнила, что школьница гуляла со знакомым. Она находилась на бетонном приступке и поскользнулась. По факту случившегося прокуратурой проводится проверка.