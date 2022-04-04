Спасатели высвободили водителя из машины после ДТП в Оренбурге

После столкновения двух автомобилей в Оренбурге спасателям пришлось деблокировать пострадавшего водителя. Chery и Chevrolet Niva столкнулись на улице Братьев Коростелевых. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Чтобы исключить возможность возгорания автомобилей, прибывшие спасатели обесточили аккумуляторные батареи машин.

Пострадавшим оказался водитель Chery 1981 года рождения, которому после аварии оказали необходимую помощь.