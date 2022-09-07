Спасатели вынесли женщину из горящей квартиры в ЯНАО | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 14:40 Поделиться Telegram

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Viber Спасатели вынесли женщину из горящей квартиры в ЯНАО

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Пожар произошел накануне в девятиэтажном доме на улице Зверева в Надыме. Местная жительница получила отравление угарным газом. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Как рассказали в региональном МЧС, огнем была повреждена квартира на площади 70 квадратных метров. На месте тушения работали 25 человек и шесть единиц техники МЧС.

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Пострадавшую вынесли из квартиры и передали медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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